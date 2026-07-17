A final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha será disputada por jogadores que são os rostos das atuais gerações das seleções. Lionel Messi, de 39 anos, e Lamine Yamal, de 19 anos, estão separados por 20 anos de idade e por isso vivem momentos diferentes nas carreiras. No próximo domingo (19), um deles será campeão mundial.\nNa história do futebol, Messi é sempre citado como um dos três melhores jogadores. A discussão não tem uma preferência na posição em que ele se encaixa, mas ele está entre atletas históricos do esporte. Yamal, ao contrário, está em seu início de trajetória, mas já mostra que é um dos astros em ascensão. Eles são os rostos das atuais gerações de Argentina e Espanha.\nA paixão do torcedor argentino por Lionel Messi é tão grande que seu nome costuma ser citado nas músicas que embalam a Argentina durante as últimas Copas. Na atual edição, a canção foi feita pelo cantor Pablo “Palmito” Quintana e é chamada “La cuarta estrella”. A música ganhou arquibancadas, mas costuma ser cantada pelos próprios jogadores após os jogos da Copa.