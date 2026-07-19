A Espanha conquistou o seu segundo título da Copa do Mundo ao vencer a Argentina em uma partida disputada. O gol da vitória saiu no segundo tempo da prorrogação, encerrando a campanha espanhola com sete vitórias e um empate.\nInvicto há 38 jogos, o time espanhol dominou a maior parte da final. A Argentina jogou de forma defensiva, mas ficou em desvantagem no segundo tempo após a expulsão de Enzo Hernandes.\nApós perder várias chances de gol, a Espanha marcou com Ferran Torres no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação.\nArtilheiro da Espanha foi campeão na natação e concluiu graduação; conheça Oyarzabal\n'Dinheiro e poder': Conselho europeu critica Fifa e pede debate sobre Copa\nMessi volta a palco de derrota que causou sua 'aposentadoria' da seleção\nA Argentina terminou como vice-campeã da Copa do Mundo e também na disputa pela artilharia, com Lionel Messi ficando em segundo lugar, com 8 gols, atrás do francês Kylian Mbappé, que marcou 10 vezes.