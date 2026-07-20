A Espanha mostrou mais uma vez que aprimorar e manter sua identidade, além de acreditar no processo, podem ser a chave para o sucesso. Neste domingo (19), os espanhóis mostraram seu conhecido domínio, com força coletiva e conquistaram o segundo título da Copa do Mundo após bater a Argentina de Lionel Messi, na prorrogação, por 1 a 0, com gol marcado por Ferran Torres, que saiu do banco de reservas para entrar para a história.\nA final da Copa do Mundo foi disputada no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Foi neste palco que o mundo viu a Espanha, mais uma vez, dar uma aula de futebol e anular um dos principais jogadores do Mundial - Messi -, para conquistar o bicampeonato do torneio.\nA Espanha não deixou a Argentina jogar durante quase toda a partida. Desde os primeiros minutos, mostrou que dominaria a posse de bola, que iria encurralar os argentinos e dominar as ações ofensivas. Foi exatamente o que ocorreu durante todo o tempo regulamentar e boa parte da prorrogação.