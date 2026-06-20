A Copa do Mundo tem sequência neste domingo (21) com cinco partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. A programação reúne confrontos importantes em diferentes chaves, com seleções que buscam encaminhar a classificação às oitavas de final.\n01h - Tunísia x Japão\nTransmissão: CazéTV\nAs duas seleções fecham a rodada da madrugada em duelo válido pelo Grupo F. A Tunísia tenta somar seus primeiros pontos na competição, enquanto o Japão busca manter o bom início de campanha e se consolidar na briga pela classificação às oitavas de final.\n13h - Espanha x Arábia Saudita\nTransmissão: CazéTV\nFIQUE DE OLHO\nA Espanha chega pressionada após o empate na estreia contra Cabo Verde e entra em campo com a necessidade de vitória para não se complicar no Grupo H. A equipe espanhola encara a Arábia Saudita, que também tenta reagir após um início sem vitória.