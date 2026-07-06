O Brasil termina bem mais cedo do que se esperava a participação na Copa do Mundo. Num domingo (5) marcado por sucessivos erros, individuais, coletivos e de comando técnico, a seleção brasileira foi eliminada pela Noruega no Estádio MetLife, em Nova Jersey. Vitória dos vikings, por 2 a 1, numa partida que também entra para a história dos noruegueses, classificados às quartas de final.\nNa quarta participação em Mundiais, a equipe nórdica avança depois de repetir a vitória conquistada há 28 anos, na Copa da França (1998), também por 2 a 1 sobre a seleção brasileira. A diferença é que, antes, o Brasil foi derrotado na 1ª fase, reagiu e chegou à final.\nAquela geração do Brasil tinha Taffarel, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Bebeto, Cafu, Dunga e Aldair, entre outros. Agora, o Brasil está eliminado do Mundial com uma geração opaca de jogadores, como poucas vezes se viu na história do futebol nacional.