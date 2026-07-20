As equipes de base do futebol tocantinense tiveram um início de semana movimentado em competições nacionais, com o encerramento de uma trajetória de destaque em Minas Gerais e a busca por recuperação no Rio de Janeiro.\nO Batalhão despediu-se da Copa Brasileirinho Sub-15 nesta segunda-feira (20), após ser derrotado por 2 a 1 pelo Novo Esporte Clube-MG, em partida válida pelas quartas de final. A equipe de Palmas chegou ao mata-mata embalada por uma campanha invicta na fase de grupos, onde somou 10 pontos e garantiu a liderança isolada.\nEspanha mantém identidade, aprimora processo e é premiada com título da Copa do Mundo\nVila Nova perde dois suspensos, mas tem volta de atacante e novo zagueiro para próximo jogo\nMbappé termina Copa do Mundo como artilheiro e recordista na história do Mundial\nA trajetória do time tocantinense no torneio foi marcada por um desempenho ofensivo avassalador, incluindo duas goleadas por 8 a 0 contra Real Master e Sporting Betim, além de um gol olímpico de Zé Augusto no empate em 1 a 1 com o Craques do Futuro (PA).