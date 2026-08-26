Anunciado como a principal contratação do Cavalcante FC para o Campeonato Municipal de Dianópolis, o atacante Jobson não compareceu à estreia da equipe no último sábado (22).\nA expectativa do público local era acompanhar o confronto direto entre o ex-jogador do Botafogo e o centroavante Hernane Brocador (ex-Flamengo), contratado pelo adversário Novo Horizonte, mas o paraense desfalcou a equipe tocantinense devido a compromissos com outro clube.\nAthletico vence Botafogo no Rio com show de Viveros e cola no Flamengo\nClubes aceleram preparação para a Segundona Tocantinense com goleada do São José e testes do Guaraí\nEstádio Resendão fecha para reforma e cobertura das arquibancadas por R$ 1,7 milhão em Gurupi\nO acerto entre Jobson e a diretoria do Cavalcante havia sido divulgado em 15 de julho. Na ocasião, o atleta disputava a Segunda Divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo Comercial-MS, equipe pela qual anotou três gols em sete partidas.