Técnico do Águia de Marabá segue internado em estado grave (Reprodução/Instagram de Ronan Tyezzer)\nO futebol paraense está de luto. Ronan Tyezer Rodrigues, técnico do sub-20 do Águia de Marabá, de 44 anos, morreu nesta quinta-feira (22), após uma semana internado no Hospital Regional de Gurupi (HRG), no Tocantins. A causa da morte foi um trauma crânio-encefálico decorrente de um acidente entre o ônibus do time e um caminhão.\nO acidente aconteceu no dia 15 de janeiro de 2026, quando o ônibus com os integrantes da equipe sub-20 saiu de Guaratinguetá (SP), com destino ao Pará, após participação na Copinha 2026. Segundo a polícia, o veículo bateu na traseira de um caminhão que estava parado no acostamento. No momento da batida, o preparador físico Hecton Alves Lima, de 33 anos, morreu ainda no local.