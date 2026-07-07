O estádio Mirandão, em Araguaína, segue em obras para a revitalização do gramado e de sua estrutura física. O investimento de R$ 5,4 milhões foi anunciado pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) há cerca de 16 meses, durante a vitória do União sobre o América-RN, por 4 a 2, em partida válida pela Copa do Brasil.\nO projeto de modernização prevê a reestruturação completa do gramado, que passará por uma elevação de mais de um metro. O pacote de melhorias inclui a instalação de sistema de irrigação, iluminação em LED, nova fachada, placar digital, além da reforma de vestiários, banheiros e cabines de imprensa. O local também receberá catracas de acesso, elevador e pintura geral.\nPai de Neymar pede para o filho continuar no futebol\nMorte de treinador de futebol causa comoção em Goiânia\nGol, discussão e lágrimas: Neymar se despede das Copas após queda do Brasil