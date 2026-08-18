Uma semana após anunciar que não renovaria o contrato do atacante holandês Memphis Depay, o Corinthians voltou atrás e acertou a renovação do acordo com o jogador.\nO anúncio foi feito na noite de segunda-feira (18) pelo presidente do clube, Osmar Stabile, que sofreu forte pressão de torcedores e de alas dentro do clube após optar por não estender o contrato.\nO próprio Memphis indicou que "reagiria fortemente" após a quebra do acordo que já estava acertado entre as partes.\nSegundo o dirigente, pesou para a reviravolta a redução na pedida salarial do holandês ao longo das negociações nos últimos dias.\n"Está subindo a documentação. No momento em que subir para o sistema, eu vou assinar", afirmou Stabile, em entrevista no Parque São Jorge.\nDe Neymar 'punido' ao X de Daronco, veja as novas regras aplicadas no Brasileiro