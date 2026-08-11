O Vila Nova corre o risco de deixar o G6 da Série B pela primeira vez depois de 18 rodadas entre os seis primeiros colocados da competição. Se o time perder o clássico para o Atlético-GO e Novorizontino ou Sport vencer em seus respectivos jogos, o Tigre deixa a faixa que envolve acesso.\nNa 4ª rodada da Série B, o Vila Nova bateu a Ponte Preta por 1 a 0, fora de casa, e assumiu a 4ª colocação na tabela de classificação. De lá para cá, o Tigre jamais esteve fora do grupo dos seis primeiros. Até o momento, é o clube que mais permaneceu no G6, à frente de todos os outros concorrentes diretos pelo acesso.\nNo entanto, com a queda de rendimento recente, o Vila Nova vive a possibilidade de deixar essa faixa da Segundona. Pela 21ª rodada, o Tigre foi superado por 1 a 0 pelo Sport, no OBA, pela 21ª rodada.