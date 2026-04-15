Em um jogo de sete gols, o Bayern de Munique eliminou o Real Madrid nesta quarta-feira (15) e avançou à semifinal da Champions League. Em Munique, o time alemão buscou uma virada nos minutos finais e selou sua classificação com um 4 a 3 depois de ter vencido o jogo de ida por 2 a 1.\nForam cinco gols apenas no primeiro tempo. A contagem foi aberta com 36 segundos de partida, quando Manuel Neuer falhou. Reconhecido pela habilidade com os pés, o experiente goleiro, 40, errou um passe fora da grande área e serviu Arda Güler, que aproveitou o gol vazio para finalizar da intermediária.\nA resposta dos donos da casa veio pouco depois, aos 6 minutos, também após uma falha de goleiro. Mal posicionado em uma cobrança de escanteio e atrapalhado por seus companheiros, Lunin viu Aleksandar Pavlović aparecer livre para empatar de cabeça, recolocando o Bayern em vantagem no agregado, 3 a 2.