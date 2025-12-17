O Batalhão-TO vai encarar a Copa São Paulo 2026 pela primeira vez na história. A equipe, que integra o grupo 27 ao lado de Remo, Palmeiras e Monte Roraima-RR, assegurou participação no torneio após a desistência do Tocantinópolis. O Batalhão foi vice-campeão do Estadual Sub-20 para o Tocantinópolis.\nA equipe tocantinense, que estreia no torneio no dia 5 de janeiro contra o Remo, tentará a façanha de ir à 1ª primeira fase do torneio. Desde 2000, quando o estado começou a jogar a competição, nenhuma equipe conseguiu o feito de avançar de fase.\nFinal da Copa do Brasil terá duelo entre dois últimos técnicos da seleção brasileira\nTécnico do Vasco vê gramado ideal e espera maior presença de torcedores no Maracanã\nSão 128 equipes na disputa, entre elas 23 estreantes, divididas em 32 grupos com quatro times. Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata.