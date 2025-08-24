O Araguaia definiu Edelson Oliveira, ex-Cordino-MA, como técnico da equipe na missão do acesso inédito à Primeira Divisão 2026. O profissional confirmou ao ge, neste domingo (24), que está tudo certo com o clube palmense.\nAos 44 anos, Edelson Oliveira acumula no currículo trabalhos como auxiliar técnico e técnico por equipes como Cordino-MA, PiauÍ-PI, Marília-SP, Garça-SP e CA Jalesense-SP.\nO trabalho à frente do Araguaia será o primeiro em solo tocantinense. O profissional contou que sempre teve como objetivo atuar no futebol do estado.\n"AÍ veio o convite do Araguaia e acertei. Vou com o objetivo de fazer um bom campeonato, sabendo da força dos adversários.Tem ótimos treinadores [na disputa do torneio] entre eles, Jairo Nascimento, do Palmas, conterrâneo de estado [Maranhão]", afirmou.\nFTF divulga a tabela e regulamento da Segundona 2025