O técnico Dorival Júnior terá de lidar com um cenário preocupante. Com um banco de reservas enxuto e desfalques importantes de Memphis Depay e André Carrillo, o treinador precisará promover mudanças em meio às disputas do Brasileiro e mata-mata da Copa do Brasil.\nDorival terá que encontrar soluções rápidas para as ausências de Memphis e Carrillo. Memphis Depay, com lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, ficará cerca de um mês em recuperação. André Carrillo, que sofreu lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, passará por cirurgia e pode ficar fora do resto da temporada.\nA partir da próxima semana, a sequência do Timão será intensa, com jogos eliminatórios e adversários difíceis. No espaço de duas semanas, a equipe disputará as quartas de final da Copa do Brasil e confrontos com Vasco e Palmeiras no Brasileiro.