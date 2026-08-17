O Dois Irmãos EC carimbou o último passaporte para as quartas de final do Copão Tocantins em grande estilo. Atuando diante de sua torcida no estádio Albertão, a equipe aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre a Seleção de Itapiratins no confronto de volta das oitavas de final. Somado ao triunfo por 7 a 3 no jogo de ida, o time fechou a disputa com um expressivo 12 a 4 no placar agregado.\nCom a classificação assegurada, o Dois Irmãos EC terá pela frente o Sporting Itacajá EC na próxima fase eliminatória. Além dos dois clubes, o grupo de postulantes ao título estadual reúne Nazaré FC, Tocantínia, Seleção de Chapada, Nacional EC, Associação Atlética Rio Sono e Combinado.\nDe Neymar 'punido' ao X de Daronco, veja as novas regras aplicadas no Brasileiro\nVila Nova se anima com vitória no clássico e quer voltar ao G2 da Série B