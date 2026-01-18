Dois feridos que estavam internados receberam alta hospitalar.\nRamon Nilton, de 31 anos, e Renye Silva Farias, de 41 anos, deixaram o hospital ainda nesta sexta-feira. Já o técnico Ronan Tyezer Rodrigues e uma criança de 11 anos permanecem internados no Hospital Regional de Gurupi, onde seguem recebendo assistência médica.\nO acidente envolvendo o ônibus da equipe provocou a morte do preparador físico Hecton Alves, de 33 anos. A batida ocorreu na quinta-feira (15), na região de Santa Rita do Tocantins. O veículo transportava integrantes da equipe sub-20 e da comissão técnica, que haviam partido de Guaratinguetá (SP) com destino ao Pará.\nImagens mostram destruição do ônibus do Águia de Marabá após acidente no Tocantins\nTécnico do Águia de Marabá está internado em estado grave após acidente no Tocantins