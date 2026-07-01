Nomes como Kaburé, Araguacema, Força Jovem, Tubarão e Colinas fazem parte de uma extensa lista que evidencia a instabilidade do futebol no Tocantins. Atualmente, cerca de 14 agremiações que já figuraram na elite do Campeonato Estadual encontram-se inativas.\nO cenário de abandono das atividades profissionais é reflexo de um misto de dificuldades financeiras que levam a desistências, punições administrativas, rebaixamentos sucessivos e o afastamento voluntário das competições organizadas pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF).\nHarry Kane marca duas vezes, supera Pelé e leva a Inglaterra às oitavas da Copa do Mundo\nNas oitavas da Copa, Brasil tem traumas para superar contra Noruega e europeus\n'Ele está sedado', diz irmã de jogador que perdeu esposa e filhos em tremor\nUm dos episódios mais recentes de hiato envolve o Batalhão FC. O clube de Palmas entrou em inatividade no último ano após sofrer o rebaixamento e, posteriormente, abrir mão da disputa da Segunda Divisão. A decisão ocorreu em um período conturbado juridicamente, marcado pelo julgamento do União de Araguaína no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na ocasião, o União perdeu o título por escalação irregular de atleta, mas evitou a queda, enquanto o Batalhão teve o rebaixamento mantido pela justiça desportiva.