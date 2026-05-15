As situações financeiras de Tocantinópolis e Araguaína Futebol e Regatas apresentam cenários opostos neste mês de maio. Enquanto o Verdão do Norte sanou suas dívidas tributárias e já soma mais de R$ 1,5 milhão em premiações na temporada, o Araguaína vê seu débito com a União atingir a marca de R$ 544.593,60.\nOs dados foram obtidos em consulta realizada nesta sexta-feira (15) à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio do aplicativo Dívida Aberta. Os valores referem-se a débitos com a Previdência e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).\nAncelotti pode ficar perto de recordes na seleção após contrato até 2030\nTocantinópolis enfrenta o Imperatriz com departamento médico lotado e retorno importante\nAncelotti teme mais lesões, vê 2 vagas abertas e repete fala sobre Neymar\nCenário crítico no Araguaína