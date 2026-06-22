A Copa do Mundo segue nesta terça-feira (23) com mais quatro partidas válidas pela fase de grupos. O dia é marcado por confrontos que movimentam a disputa por classificação em diferentes chaves do torneio.\n14h - Portugal x Uzbequistão (Grupo K)\nTransmissão: CazéTV\nPortugal entra em campo buscando manter o favoritismo no Grupo K. A equipe europeia tenta mais um resultado positivo diante do Uzbequistão, que busca surpreender para seguir vivo na competição.\n17h - Inglaterra x Gana (Grupo L)\nTransmissão: Globo, SporTV e CazéTV\nFIQUE DE OLHO\nInglaterra e Gana fazem um dos confrontos mais aguardados do dia. A seleção inglesa tenta confirmar sua força na chave, enquanto os africanos buscam pontos importantes na briga pela classificação.\nAraguaína perde para o Nacional e sai em desvantagem na Série D\nRally Jalapão define campeões da 12ª edição em Palmas