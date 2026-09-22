O diretor de futebol Alarcon Pacheco afirmou que o Vila Nova aguarda definição por parte da CBF para contar com o atacante Lincoln, ex-Flamengo, que atuava no futebol da Sérvia. O jogador está em Goiânia desde a semana passada e assistiu à vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, no OBA.\n“Nós recebemos o Lincoln na quinta-feira (17) passada, na sexta-feira (18) iniciou os exames. Fizemos os trâmites burocráticos, estamos aguardando o parecer da CBF para que possamos caminhar ou não caminhar. Devemos ter essa definição na terça-feira (22), e dando tudo certo nós vamos adiantar o processo para que possa deixar em condições de jogo. Caso não tenhamos uma resposta positiva, abrimos mão dessa contratação e seguimos com o que nós temos aqui”, explicou o diretor de futebol.\nFlamengo vence RB Bragantino e abre vantagem na liderança do Brasileirão