Após a derrota por goleada por 4 a 1 para o Fortaleza, pela 7ª rodada da Série B, e a entrada do clube na zona de rebaixamento, o diretor de futebol do Goiás, Michel Alves, pediu voto de confiança ao elenco e a comissão técnica, indicando que o clube não pensa em trocar o técnico Daniel Paulista no momento.\n"Fica meu pedido de desculpa ao torcedor, mas peço também um voto de confiança em relação a tudo aquilo que eessa equipe e e esse comando técnico já apresentaram", falou Michel Alves, na Arena Castelão, na noite de sábado (2). "Criar divisão neste momento não vai resolver."\nO Goiás vem de quatro derrotas seguidas na Série B, sequência que tirou o time da liderança e o jogou na zona de rebaixamento. Na temporada, incluindo Copa do Brasil, são cinco jogos sem vitória.\nAraguaína e Tocantinópolis tropeçam na rodada final e dão adeus à Copa Verde