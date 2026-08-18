Natural de Araguaína, no norte do Tocantins, o meio-campista Tomas Bastos, de 34 anos, vive uma das fases mais marcantes de sua carreira. Principal referência técnica e camisa 10 do Uberlândia Esporte Clube, o jogador tocantinense foi o grande protagonista na campanha que devolveu o clube mineiro à Série C do Campeonato Brasileiro em 2026.\nGarantida a promoção de divisão, o armador agora mira a taça da Série D para coroar uma trajetória construída nos principais palcos esportivos do país. Na atual temporada, Tomas lidera a produção ofensiva do Verdão mineiro, acumulando nove gols, além de assistências decisivas ao longo da competição nacional.\nEm reviravolta, Memphis renova com o Corinthians e já deve jogar pela Libertadores\nFlamengo encosta no Palmeiras, e Santos respira contra a queda; veja a situação dos 20 times do Brasileiro