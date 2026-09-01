Rádios enumeravam os títulos de Lionel Messi, e emissoras passavam em looping seus melhores lances com a camisa da seleção. Na internet, fãs o agradeciam: "Gracias infinitas".\nPode parecer um dia normal de uma nação obcecada pelo seu craque no futebol, mas esse foi o adeus da Argentina ao jogador na alviceleste. Na segunda-feira (31), Messi anunciou que não representará mais o país sul-americano no gramado.\n"Foi uma decisão que doeu e ainda dói profundamente, mas entendo que é o momento certo. Juro que sempre dei tudo de mim, não apenas nos últimos anos, quando conquistamos tudo, mas também antes disso", afirmou o argentino em suas redes sociais.\nMessi disse ter escrito essas palavras dois dias depois da final na Copa do Mundo deste ano, na qual a Argentina perdeu para a Espanha por 1 a 0. "Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou mais convencido do que antes", afirmou, em referência à morte de Jorge Messi, no início de agosto.