O Tocantinópolis enfrenta um desmanche no elenco às vésperas da última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Entre contratos encerrados e saídas confirmadas, o clube soma 19 desfalques para o compromisso deste fim de semana.\nA maior parte do grupo de jogadores possuía vínculo com o Verdão do Norte somente até esta quarta-feira (3). Como as chances de classificação para a próxima fase são remotas, a diretoria optou por não prorrogar os contratos. As novas baixas confirmadas são: o zagueiro Daniel; o lateral Bruno; os meias Henrique, Alemão, Elifran, Dhonata, Lucas Abner e Emerson; além dos atacantes Murilo, Pedrinho e Rômulo.\nTécnico do Goiás vai manter estratégia de escalar conforme estilo de jogo de adversários\nAnápolis x Paysandu: onde assistir, horário e prováveis escalações