A delegação do time de base do Águia de Marabá percorreu cerca de 1,755 km até o local do acidente que deixou o preparador técnico do time Hecton Alves, de 33 anos, morto e quatro pessoas feridas. O ônibus com os aletas saiu de Guaratinguetá (SP) e seguia para Marabá (PA) quando colidiu em um caminhão na BR-153 em Santa Rita do Tocantins, região sul do estado.\nConforme a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), entre às vítimas estão o técnico Ronan Tyezer que ficou gravemente ferido e está internado no Hospital Regional de Gurupi, a cerca de 70 km de Santa Rita, com as outras três vítimas.\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na noite de quinta-feira (15), em que um o veículo que levava o time bateu em um caminhão que estava parado na estrada e sem sinalização.\n'Meu bem nunca lerá', lamenta esposa em carta escrita para preparador físico que morreu em acidente