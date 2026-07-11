A declaração de Jorge Jesus ao assumir o cargo de técnico da seleção portuguesa, nesta sexta-feira (10), reacendeu a polêmica envolvendo o atacante Neymar.\nO treinador disse que os times que comanda não são definidos pelo peso do nome ou pelo passado dos jogadores. Para ilustrar a afirmação, o português lembrou do episódio no qual teria dito ao camisa 10 do Brasil que as chances dele no Al Hilal tinham acabado.\nO nome não conta. Já treinei dois dos melhores jogadores do mundo, Neymar e Cristiano Ronaldo. Ao Neymar, um dia disse: 'Tu, finish'."\nJesus também colocou Lionel Messi entre os três melhores e lamentou por não ter tido a chance de treinar o argentino, que deve se despedir dos Mundiais da Fifa neste ano.\nOperação prende membros de torcida organizada suspeitas de brigas após jogo\nArgentina busca vaga na semifinal e Inglaterra encara a Noruega; veja onde assistir aos jogos na Copa do Mundo