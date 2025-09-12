O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou e puniu o campeão União, na última sexta-feira (5), pela escalação irregular do defensor Sheik na 1ª fase do Estadual. A equipe foi julgada no artigo 214, do Código Brasileiro Justiça Desportiva (CBJD) - o time foi rebaixado e recebeu multa de R$ 10 mil. O STJD determinou, ainda, a realização de uma nova semifinal do Estadual, com a inclusão do Gurupi.\nVeja vídeo no ge Tocantins: Equipe campeã do Estadual perde recurso no STJD e será rebaixada para Segunda Divisão\nApós a publicação da decisão por parte STJD, nesta semana, cabe a Federação Tocantinense Futebol (FTF) seguir as determinações da corte. A entidade deve definir nos próximos dias em comum acordo com os quatro semifinalistas (Tocantinópolis, Capital Araguaína e Gurupi), as datas da reta final do Campeonato Tocantinense 2025.