O artilheiro da Segundona 2025 passou por altos e baixos na carreira. Com 22 anos, Gabriel Viana se reencontrou com o futebol através de um velho conhecido da bola. O técnico Wicelmo Rodrigues, responsável pelo acesso do Guaraí à Primeira Divisão, resolveu dar uma nova chance ao atacante.\nVamos lá ser artilheiro da Segunda Divisão\n— Wicelmo Rodrigues\nA frase foi dita por Wicelmo a Gabriel Viana em uma visita antes de começar a divisão de acesso. O treinador foi até a casa do atacante, em Paraíso do Tocantins, região central do estado, e fez o convite. O jogador até então estava trabalhando de servente após ter rodado pelo futebol. Da base do Atlético Cerrado e Batalhão para 4ª Divisão portuguesa, em seguida atuou na Segunda Divisão da Lituânia. Mas um problema com o visto o impediu de seguir na Lituânia.