O São José segue reforçando seu elenco para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense. A diretoria do clube oficializou as contratações do zagueiro Rivaldo e do meia Dhonata, que chegam para encorpar o grupo comandado pelo experiente técnico Jairo Nascimento.\nO defensor Rivaldo atuou recentemente pelo Trem-AP e acumula passagens no futebol estadual defendendo Araguaína e Tocantinópolis. O jogador chegou a ser anunciado pelo Guaraí para a disputa da Segundona, mas recuou no acerto e fechou contrato com o São José.\n'Muita coisa que você acha que eu falei está errada', rebate Neymar sobre leitura labial de jogo\nQuem era Thalita Tavares, a 'Japinha' que marcou o jornalismo esportivo no Tocantins\nThalita Tavares, a 'Japinha' do Globo Esporte TO, morre aos 46 anos\nJá o meia Dhonata conquistou o título da Primeira Divisão com a camisa do Tocantinópolis e foi o autor do gol eleito o mais bonito do Campeonato Tocantinense 2026, em enquete realizada pelo ge Tocantins, marcado na sexta rodada contra o Gurupi.