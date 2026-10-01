De olho em uma classificação inédita para as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 de 2026, o União de Araguaína entrou na reta final de preparação para o confronto decisivo contra a Tuna Luso-PA. A partida eliminatória está marcada para a próxima quarta-feira (7), às 15h, no Estádio Francisco Vasques (Estádio do Souza), em Belém (PA).\nSob a condução do técnico Tronkim, o elenco intensifica as atividades táticas e físicas ao longo da semana. O planejamento da comissão técnica prevê apenas uma pausa nas atividades no domingo (4), em decorrência da realização do primeiro turno das eleições gerais.\nCom 66 gols, Segunda Divisão Tocantinense supera edições inteiras e registra boa média de gols\nAos 15 anos, tocantinense conquista ouro em campeonato internacional de taekwondo\nBrasil melhora, sofre e vence Austrália em jogo com duas viradas