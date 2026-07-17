O atacante Jobson, de 38 anos, ex-Botafogo, foi anunciado nesta quarta-feira (15) como o novo reforço do Cavalcante FC. O jogador disputará o Campeonato Municipal de Dianópolis, no interior do Tocantins. O atleta, que teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, carrega uma trajetória marcada por polêmicas extracampo e problemas com a justiça.\nAtualmente, Jobson defende o Comercial na Divisão de Acesso do Campeonato Sul-Mato-Grossense, onde marcou um gol em quatro partidas. Nesta temporada, o atacante também teve uma passagem pelo Paranoá, durante o Campeonato Candango.\nCBF vai discutir mudanças da Copa com clubes das séries A e B; Atlético-GO diz ser favorável\nEx-Botafogo, Jobson reforça time amador no Tocantins; saiba mais\nFrança x Inglaterra: veja horário e onde assistir ao vivo à disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo