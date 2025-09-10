A CBF prepara um combo de reclamações para fazer à Conmebol em razão de situações vividas no jogo contra a Bolívia, em El Alto.\nO presidente Samir Xaud definiu como "várzea" o que aconteceu no estádio e a reportagem apurou qual exatamente foram as situações que tiraram a CBF do sério.\nO comportamento dos gandulas incomodou demais o lado brasileiro, que entendeu ainda haver uma permissividade da arbitragem e do delegado da partida.\nNo intervalo, o coordenador da seleção, Rodrigo Caetano, tentou reclamar de forma mais incisiva com o delegado da partida e o árbitro. Mas foi impedido pela polícia.\nAí, veio a ameaça de prisão. Ela não foi diretamente a Caetano, mas policiais subiram o tom com os seguranças da CBF, que repassaram a informação.\nFoi diferente, uma surpresa para todos nós. A gente já viveu muita coisa em Libertadores, mas não tínhamos visto nada igual. Vamos fazer as nossas reclamações, os nossos protestos junto à Conmebol. A gente sabe que de efeito prático é zero", disse Caetano, após a partida.