Quem deixar para fazer reservas de última hora para o MotoGP em Goiânia terá de preparar o bolso para aumento nos valores de reservas em plataformas digitais. As faixas de preços nas semanas antes da etapa do Mundial e para os dias do evento são diferentes, e os valores mudam diariamente.\nNo Airbnb, a faixa de preço para uma reserva entre os dias 19 a 23 de fevereiro, logo após o Carnaval, variam de R$ 200 a R$2 mil no período de quatro noites. Para o mesmo período de quatro noites, em março (dias 19 a 23) durante a MotoGP, a faixa de preço varia de R$ 395 a R$ 29 mil.\nOutra importante diferença é na quantidade de unidades por faixa de valor. Em março, em pesquisa feita no dia 27 de janeiro, por volta das 17h45, havia apenas uma unidade disponível com valor abaixo de R$ 1 mil a diária: um aluguel de quarto, por R$ 395, no setor Leste Universitário, exclusivo para mulher. No período entre 19 e 23 de fevereiro, a pesquisa não mostrou número exato, mas são mais de 1 mil opções.