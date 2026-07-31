A Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense começa a ganhar forma com sete equipes já garantidas na disputa. O prazo de adesão ao torneio encerra na próxima quinta-feira (6) e, até o momento, a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) confirmou a participação de Paraíso, Taquarussú, Araguaia, União de Palmas, Interporto, Guaraí e São José.\nO perfil dos clubes confirmados revela realidades distintas: há equipes que buscam o retorno após 15 anos fora da elite e outras que tentam um acesso inédito à Primeira Divisão. Araguaia, União de Palmas e Taquarussú nunca figuraram no escalão principal do futebol estadual.\nBatalhão FC estuda retorno ao futebol profissional na Segunda Divisão Tocantinense\nPara 47% dos brasileiros, jogadores têm mais culpa do que Ancelotti na eliminação da seleção\nCBF confirma amistosos contra Austrália e Índia na 1ª data Fifa pós-Copa