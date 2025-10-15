A Data Fifa de outubro terminou, e a Copa do Mundo de 2026 ganhou novas seleções classificadas, enquanto outros estão quase lá. A reportagem resume o que aconteceu ao longo dos últimos dias.\nQUEM SE CLASSIFICOU?\nInglaterra\nO English Team fez apenas um jogo pelas Eliminatórias nesta Data Fifa, mas foi o suficiente. Os ingleses golearam a Letônia por 5 a 0, fora de casa, foram aos 18 pontos e não podem mais ser ultrapassados por Albânia ou Sérvia no grupo faltando duas rodadas para o fim.\nEgito\nSalah e companhia selaram a vaga na Copa do Mundo com duas vitórias. A classificação veio já no triunfo por 3 a 0 sobre Djibouti, e o 1 a 0 sobre Guiné-Bissau foi o jogo da festa em casa.\nArgélia\nO país africano garantiu sua volta às Copas após ficar fora dos últimos dois Mundiais com vitórias sobre Somália (3 a 0) e Uganda (2 a 1).