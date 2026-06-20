O técnico Daniel Paulista disse que tenta encontrar soluções para o Goiás voltar a ter bom desempenho na Série B. O treinador voltou a admitir que o rendimento do clube esmeraldino está abaixo da expectativa que foi gerada após o título do Campeonato Goiano.\nNa opinião do treinador, o Goiás tem mostrado competitividade, mas não consegue reproduzir em bom desempenho e resultados.\n“Reconheço que em termos de rendimento, poderíamos estar melhor. Estamos trabalhando para tentar encontrar a melhor formação. Não estamos nos omitindo de tentar encontrar os melhores no aspecto individual para ter impacto no coletivo para o Goiás voltar a jogar melhor. Estamos tentando encontrar o equilíbrio novamente”, comentou Daniel Paulista.\nO treinador acredita que a soma de desfalques, momento da equipe na Série B, queda de desempenho individual de alguns jogadores e do Goiás como coletivo explicam a oscilação da equipe na competição.