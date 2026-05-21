-POP_CaboVerde_210526 (1.3412864)\nO jogador Ianique dos Santos Tavares, de 38 anos, conhecido como Stopira, que joga no União Torreense, clube da 2ª divisão de Portugal, foi convocado para disputar a Copa do Mundo com a seleção de Cabo Verde. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os colegas de clube comemorando no vestiário a convocação do atleta ao Mundial (assista ao vídeo acima).\nIanique ‘Stopira’ foi um dos 26 selecionados pelo técnico Pedro Brito ‘Bubista’ para representar a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho no Canadá, Estados Unidos e México.\nAos 38 anos, o zagueiro carimbou a vaga de seu país para a Copa do Mundo e lidera Cabo Verde em grupo desafiador (Reprodução/Instagram Stopira)\nO atleta defende a seleção cabo-verdiana desde 2008 e já soma mais de 60 jogos com os Tubarões Azuis. Inclusive, o zagueiro foi o autor do gol que carimbou o passaporte de Cabo Verde para a disputa da Copa do Mundo.