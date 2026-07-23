O Atlético-GO tem confronto direto nesta quinta-feira (23) contra o Cuiabá e busca uma vitória fora de casa para encerrar o 1º turno da Série B na primeira metade da classificação. Dragão e Dourado se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir das 20h30.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO Dragão não perdeu sob o comando do técnico Roger Silva e tentará ampliar a série invicta após a chegada do treinador. Com ele, o Atlético-GO venceu o Fortaleza por 1 a 0 e empatou sem gols com o Athletic-MG. As duas partidas foram no Accioly. O jogo contra o Cuiabá será o primeiro dele como visitante pelo clube rubro-negro.\nPara o jogo desta quinta-feira, o técnico Roger Silva conta com o retorno do goleador Gustavo Coutinho. Ele cumpriu suspensão no empate sem gols com o Athletic-MG após ter sido expulso na vitória sobre o Fortaleza.