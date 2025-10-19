(UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Fortaleza por 1 a 0 neste sábado (18), no Mineirão, pela 29ª rodada do BrasileirãoChristian fez o gol da vitória do Cruzeiro, que agora soma 56 pontos e segue firme na 3ª colocação. O Cabuloso está na cola do líder Palmeiras (61 pontos) e do vice Flamengo (58 pontos), que se enfrentam neste domingo (19) no Maracanã.O Fortaleza está em situação crítica, com 24 pontos na 18ª colocação. O Laion está a 7 pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time cearense ainda pode ser ultrapassado na segunda-feira pelo Juventude, que tem 23 pontos e enfrenta o Bragantino em casa.O próximo duelo do Cruzeiro é contra o Palmeiras, fora de casa, no domingo (26). O Fortaleza recebe o Flamengo em casa no próximo sábado.DA SELEÇÃO PARA O MINEIRÃOFabrício Bruno teve uma atuação um pouco tensa no Mineirão. Na primeira partida após o "desastre" com a seleção brasileira, que perdeu por 3 a 2 em amistoso para o Japão, Fabrício errou muitos passes contra o Fortaleza, errou lançamentos e furou ao menos duas vezes, sendo uma delas aos 39 minutos da etapa final.O jogo no Mineirão ocorre quatro dias após o zagueiro cruzeirense ser apontado como um dos "culpados" pela derrota da seleção. O zagueiro convocado falhou em dois dos gols japoneses.FORTALEZA DESFALCADOO Fortaleza foi a campo bastante desfalcado por conta das expulsões de Bareiro, Pablo Roberto e Kuscevic, envolvidos em confusão ao término do jogo contra o Vasco na última rodada.O técnico Martin Palermo também não pôde contar com João Ricardo, Lucas Crispim, Benevenuto, Matheus e Allanzinho, machucados, além de Gastón e Deyverson, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.GOLS E DESTAQUESGabigol perdeu... Aos 3 minutos de partida, Christian tocou de três dedos na saída do goleiro Brenno. Gabigol se esticou todo mas só raspou na bola. Quase que o Cruzeiro abriu o placar.Paredão do Cruzeiro. Léo Aragão evitou que o Fortaleza abrisse o placar no Mineirão com duas boas defesas. Na primeira, o goleiro cruzeirense defendeu chute de fora da área de Breno Lopes, na seguda, fez uma defesa segura em chute de Pocchetino.1 x 0: O Cruzeiro abriu o placar aos 20 minutos do 1º tempo, com o volante Christian. Arroyo avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para trás. Christian dominou livre na marca do pênalti e bateu firme entre o goleiro Brenno e os zagueiros que tentavam recompor a zaga.Seria um golaço! O Leão do Pici quase empatou a partida aos 8 minutos do 2º tempo. Herrera arrancou em velocidade em um contra-ataque, dribou Lucas Silva, deu uma linda caneta em Kauã Prates e finalizou de fora da área, mas a bola passou tirando tinta da trave.Fortaleza começa a crescer. Após os 20 minutos da segunda etapa,o Laion começou a equilibrar mais a partida e criar chances.O que é isso, Fabrício?! O zagueirão do Cruzeiro furou uma rebatida no campo de defesa e quase que Lucero roubou a bola. O atacante do Fortaleza ficaria cara a cara para o goleiro cruzeirense e poderia fazer o gol de empate, mas o árbitro marcou falta, pro alívio de Fabrício.Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)Cartões amarelos: Rodrigo Santos, Mancuso, Pocchettino, Lucero e Gazal (FOR); Villalba (CRU)Gol: Christian (CRU), 20' do 1º tempo (1-0)CRUZEIROLéo Aragão; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Villalba, Kauã Prates (William); Lucas Reomero, Lucas Silva (Eduardo), Christian (Walace); Matheus Pereira (Bolasie), Arroyo (Wanderson), Gabigol. T.: Leonardo Jardim.FORTALEZABrenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal, Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Rodrigo Santos (Pierre), Lucas Sasha, Pocchettino (Marinho), Herrera (Moisés); Breno Lopes, Lucero (Kayke). T.: Martin Palermo.