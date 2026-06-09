Em sua sexta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo não é mais o principal destaque da seleção de Portugal, que encara Colômbia, República Democrática do Congo (RDC) e Uzbequistão pelo Grupo K.\nAinda assim, Cristiano Ronaldo tem um recorde para chamar de seu, e que pode ser ampliado. CR7 é o único atleta que fez gols em cinco Copas diferentes. Agora, pode emplacar o sexto Mundial com gols.\nAraguaína contrata atacante Balotelli para a sequência da Série D\nÁrbitro e assistente goianos são escalados para abertura da Copa do Mundo\nAncelotti diz ter time da estreia, mas lesão e testes deixam Brasil incerto\nPrimeiro rival português, a RDC disputa sua segunda Copa. O principal nome da seleção africana é Wissa, atacante que fez sucesso no Brentford, da Premier League, o que lhe rendeu uma transferência milionária para o Newcastle.