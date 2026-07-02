O Aeroporto de Palmas recebe, neste sábado (4), a quinta etapa do Circuito Motiva Aeroportos 2026. Com percursos de 4 km e 8 km realizados diretamente na pista de pousos e decolagens, a prova noturna tem largada programada para às 20h10.\nA retirada dos kits ocorre no Shopping Capim Dourado nesta sexta-feira (3), das 10h às 22h, e no sábado (4), das 10h às 15h. Os inscritos recebem um kit exclusivo da TFSports e medalha de participação. Além da competição, quem alcançar o pódio garante cortesia para uma próxima etapa do circuito.\nVeja onde assistir jogo decisivo entre Portugal e Croácia pela Copa do Mundo\nDupla treina e pode reforçar o Goiás contra o Ceará\nRaphinha deve ser integrado ao elenco do Brasil, mas retorno nas oitavas é incerto\nO evento contará com estrutura de conveniência para os atletas, incluindo apresentações de DJ e banda, além de serviços de massagem e trancistas. Segundo a administradora Motiva, a realização da prova em área operacional exige planejamento antecipado e alinhamento com órgãos de segurança para garantir a integridade dos participantes sem interferir nos protocolos aeroportuários.