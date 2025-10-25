A 7ª edição da Corrida da Justiça será realizada neste domingo (26), com largada às 6h30, em frente ao prédio do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), na Praça dos Girassóis, em Palmas. A prova deverá reunir 1,3 mil competidores.\nA competição terá percursos de 10 km, 5 km e caminhada de 3 km. Conforme a organização, os participantes vão percorrer a avenida LO-02, NS-01, LO-01, avenida Theotônio Segurado, até o semáforo do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. Os atletas que realizarem o trajeto de 10 km deverão dar duas voltas.\nPalmeiras leva três no primeiro tempo, perde da LDU e se complica na Libertadores\nAncelotti assistirá a Palmeiras x Cruzeiro no Allianz\nOs kits poderão ser retirados na sexta-feira (24), das 9h às 20h30, e no sábado (25), das 8h às 17h30. O evento busca incentivar a prática esportiva e promover a inclusão de pessoas com deficiência.