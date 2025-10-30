Estão abertas as inscrições para a XXIV da Meia Maratona do Tocantins 2025. Os interessados devem se inscrever neste site até o dia 22 de novembro (veja a taxa durante inscrição). A prova será realizada no dia 7 (domingo), com largada às 6h (de Brasília), na Praia da Graciosa, em Palmas.\nO circuito será fechado ao trânsito. Os mapas serão disponibilizados em GPX no site da inscrição.\nSemaglutida ajuda a emagrecer, mas comodismo pode levar a abandono de hábitos saudáveis\nCorrida da Justiça reúne 1,3 mil participantes na capital e promete acessibilidade e inclusão\nOs competidores poderão se inscrever na corrida individual (21.097 metros) “meia maratona”; na prova de 10 km, chamada de “corrida 10k”; prova de 5 km, na “chamada corrida 5k”; e na corrida de 1.000 metros destinada ao público infantil.