Além da montagem do elenco, o Corinthians busca reduzir custos em outros setores ligados ao futebol.
Esse foi um desafio firmado pelo presidente Osmar Stábile com o departamento financeiro do clube ainda no fim do ano passado, durante a elaboração do orçamento para 2026.
TRUNFOS PARA O SUCESSO
As chegadas de Júlio Manso e Thiago Ayres ao departamento de futebol passam por esse objetivo. Os dois profissionais foram indicados pelo novo executivo de futebol, Marcelo Paz, com quem trabalharam no Fortaleza. Eles substituem Hamilton Correia e José Carlos Freitas Júnior, o Zeca, nas áreas de logística e administrativa do CT Joaquim Grava.