Corinthians e Vasco fizeram um jogo mais nervoso do que emocionante na Neo Química Arena, empataram por 0 a 0 e deixaram a decisão da Copa do Brasil em pé de igualdade antes do 2º jogo da final.\nA rede balançou duas vezes, mas nenhum gol foi validado. Rayan e Memphis ensaiaram uma mudança no placar, mas foram frustrados por impedimentos ainda na etapa inicial.\nO campeão da Copa do Brasil será conhecido na noite de domingo. Paulistas e cariocas voltam a duelar a partir das 18h (de Brasília), desta vez no Maracanã, no encerramento da temporada do futebol brasileiro.\nTécnico do Vasco vê gramado ideal e espera maior presença de torcedores no Maracanã\nFinal da Copa do Brasil terá duelo entre dois últimos técnicos da seleção brasileira\nFinal sem muito molho\nQuem esperava uma partida tão eletrizante quanto PSG x Flamengo, pela final do Mundial, se frustrou. O nervosismo tomou conta das equipes desde o apito inicial, e nem mesmo a atmosfera de uma lotada Neo Química Arena foi capaz de inspirar os atletas.