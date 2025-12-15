A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde deste sábado a tabela da fase de grupos da Copa São Paulo 2026. Os jogos começam no dia 2 de janeiro.\nSão 128 equipes na disputa, entre elas 23 estreantes, divididas em 32 grupos com quatro times. Os dois melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata.\nDas 30 cidades que receberão jogos desta Copinha, três são inéditas: Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista.\nA final será em 25 de janeiro, data do aniversário da capital paulista, no Pacaembu. O São Paulo é o atual campeão e o Corinthians é o maior vencedor, com 11 títulos.\nVeja a tabela abaixo:\nGRUPO 1 - Santa Fé do Sul\n3 de janeiro, 13h: Santa Fé-SP x Alagoinhas-BA\n3 de janeiro, 15h15: Chapecoense x Volta Redonda\n6 de janeiro, 13h: Santa Fé-SP x Volta Redonda\n6 de janeiro, 15h15: Alagoinhas-BA x Chapecoense