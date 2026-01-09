O Palmeiras aplicou 9 a 0 sobre o Batalhão nesta quinta-feira (8), pela 2ª rodada da Copa São Paulo. As equipes se enfrentaram na Arena Barueri, em Barueri (SP), sede do Grupo 27.\nO revés foi o segundo do Batalhão no torneio, que havia estreado com derrota por 2 a 0 para o Remo. Já o Verdão somou a segunda vitória seguida, vindo de triunfo sobre o Monte Roraima por 4 a 2.\nVeja datas e horários dos próximos jogos do Batalhão na Copinha 2026\nFlamengo acaba com canoagem e dispensa medalhista olímpico Isaquias Queiroz\nCom a vitória, o Palmeiras segue 100% e chega aos seis pontos, na liderança isolada do grupo. No entanto, por causa da vitória do Monte Roraima mais cedo, por 3 a 1 sobre o Remo, ainda não carimbou a classificação à próxima fase, já que os outros dois times ficaram com três pontos.\nSomente uma combinação improvável tira a vaga alviverde: teria de perder por seis gols de diferença para o Remo, e o Monte Roraima vencer o Batalhão.