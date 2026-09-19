A seleção brasileira perdeu para a Espanha, neste sábado (19), por 1 a 0, e está eliminada da Copa do Mundo feminina sub-20. O duelo pelas quartas de final aconteceu na Arena Sosnowiec, na Polônia.\nPau Comendador anotou, ainda no primeiro tempo, o único gol da partida. O tento saiu aos 27 minutos. A seleção brasileira equilibrou a partida na etapa final, mas exigiu pouco de Laia Lopez. Do outro lado, a Espanha encontrou contra-ataques, mas nada de bola na rede.\nO Brasil adia o sonho do primeiro título mundial na categoria. A melhor campanha da história foi a terceira colocação nas edições de 2006 e 2022.\nJá a Espanha tenta o bicampeonato. A primeira taça veio em 2022, com vitória sobre o Japão na final. As espanholas vão enfrentar a Itália na semifinal. A partida será na quarta-feira (23), às 10h (de Brasília).