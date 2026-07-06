Os confrontos entre Portugal e Espanha, e Estados Unidos e Bélgica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, movimentam a segunda-feira (6). O clássico europeu, aguardado pelos fãs de futebol, começa às 16h (de Brasília). O outro embate ocorre às 21h, ambos nos EUA.\nRaphinha deve ser integrado ao elenco do Brasil, mas retorno nas oitavas é incerto\nDo auge ao silêncio: 14 times que brilharam na elite do Tocantins e hoje estão fora dos gramados\n16H - Portugal e Espanha\nCopa do Mundo: CazéTV.\nPortugal tenta ir longe na última Copa de Cristiano Ronaldo. O clássico europeu promete ser equilibrado.\n21H -Estados Unidos x Bélgica\nCopa do Mundo: Globo, SporTV, ge TV (Globoplay), CazéTV e NSports.\nOs anfitriões, os EUA, tentam ir longe neste Mundial e fazer história.